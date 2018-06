Bokesrock in WK-stijl 16 juni 2018

Het schooljaar loopt al weer op zijn einde. Om die laatste loodjes een beetje draaglijker te maken organiseert de stad op dinsdag 26 juni van 11 tot 15 uur Bokesrock, een picknick- en muziekfestival voor alle basisscholen van Zoutleeuw.





Het prachtige park van het OCMW is het decor voor een onvergetelijke dag. De kinderen komen hier met hun klas naartoe voor een picknick en kunnen daarna genieten van leuke muziek. "Omdat deze editie van Bokesrock midden in de WK-campagne van onze Rode Duivels valt, voorzien wij een heuse WK Kids Disco Party, in ware WK-stijl dus. Dresscode is zwart, geel en rood", klinkt het bij de stad. Verder brengen 'De Helden' van Ketnet een spetterende muziek-dans-stuntshow. Maureen zingt en danst de pannen van het dak, durfal Nico springt letterlijk op het podium en haalt er halsbrekende jumps uit, Dempsey heeft de meest gekke hersenkronkels en trekt zowat iedereen mee in zijn verrassende fantasiewereld en Sieg tovert het ene na het andere dansnummer uit zijn dj-tafel en test zijn verleidingstalent uit. "Afsluiten doen we met deel twee van de WK Kids Disco party." (VDT)