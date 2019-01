Bieten uithollen voor Stak-het-Oep Geert Mertens

05 januari 2019



In de scholierenhoeve personaliseerden zaterdag enkele tientallen kinderen uitgeholde bieten voor Stak-het-Oep. In Zoutleeuw is het zingen van Driekoningen nog een echte traditie. Er zijn geldprijzen voor de mooiste groep, mooiste biet en de mooiste Driekoningen worden ontvangen in het stadhuis en worden beoordeeld door een jury.

“De traditie gaat al jaren terug”, weten Ilse Beelen en voorzitter Danny Lammens van de KWB. Ze organiseren het evenement samen met Tom Van Hees van de Landbouwraad. “In de jaren zestig vond Stak-het-Oep al plaats. Tien jaar geleden hebben we het geheel terug nieuw leven ingeblazen.”

Met succes, want gisteren waren er opnieuw heel wat kinderen van de partij om een biet te versieren. “Maar er lopen er nog meer mee”, klinkt het.

“Aanvankelijk kozen we voor suikerbieten maar die zijn veel te hard, nu gebruiken we voederbieten. Dat gaat beter.” Toch komt er nog een boor aan te pas om de bieten uit te hollen. “Gelukkig krijgen we hulp”, lachen enkele kinderen.