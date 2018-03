Bier 9PK voedt passie voor werkend trekpaard 16 maart 2018

03u06 0 Zoutleeuw Sociale onderneming De Winning uit Kortenaken lanceert na het blonde streekbier 7PK ook de donkere versie 9PK ten voordele van het werkende trekpaard.

"Omdat werken met trekpaarden niet meer zo rendabel is als vroeger, zijn we bij De Winning op zoek gegaan naar middelen om dit project te ondersteunen", zegt projectcoördinator Stijn Pollaris. "Een van deze middelen was een eigen streekbier ontwikkelen. Na een intens proces van vergaderen, ontwikkelen en degusteren kwam in 2013 de eerste 7PK op de markt. Een blond, bitter en krachtig bier. Anno 2018 brengen we samen met Brouwerij Anders de donkere 9PK op de markt, een donker haverbier van negen procent alcoholvolume, gebrouwen met organische ingrediënten en gelagerd met eikenhout, wat het bier een zoet vanillearoma met licht hoppige toetsen geeft. "Je kan de paardenliefhebbers inhuren voor koets- en huifkartochten, kinderanimatie, teambuildings, hippotherapie en zelfs boomslepen", aldus Stijn. "Werken met deze kalme dieren brengt voldoening en het nodige zelfvertrouwen in de zoektocht naar werk. (VDT)