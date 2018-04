Bewoners Leenhaag zijn werken beu 14 april 2018

Opnieuw trekken de bewoners van de Leenhaag in Budingen aan de alarmbel in verband met de aanslepende werken. "De toestanden worden hier alleen meer schrijnender", zegt bewoner Lode Everaerts. "Mensen worden te pas en te onpas afgesloten van de buitenwereld en dat zonder waarschuwing. Het overleg met de burgemeester van twee weken geleden, leverde tot nu toe helaas nog niets op." Volgens burgemeester Boudewijn Herbots (CD&V) is het overzicht van de planning van de aannemer net binnengekomen. "Het einde van de werken is voorzien net voor of net na het bouwverlof. Het lijkt nu de goede richting uit te gaan."





"Eerst zien en dan geloven", klinkt het bij de bewoners. "Wij vermoeden dat de werken pas in 2019 klaar zullen zijn, gezien er nog heel wat op het terrein moet gebeuren. In augustus zijn we al twee jaar bezig voor een stukje weg van minder dan twee kilometer! Dat is nog nooit gezien!" (VDT)