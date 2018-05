Bewoners De Vesten genieten op Vlaamse kermis 16 mei 2018

Feest in woonzorgcentrum De Vesten. Daar konden de bewoners gisteren een hele namiddag genieten van een authentieke Vlaamse kermis.





"En dat genieten hebben ze met volle teugen gedaan", zegt kinesiste An Ferket. "Er werd onder meer met blikken gegooid, eendjes gevist, gesjoeld, en een wedstrijd 'sjakosjwerpen' gespeeld. De standjes werden bemand door onze vrijwilligers, waar we hen heel dankbaar voor zijn."





En wat is een kermis zonder lekkernijen? Niets, dus. "Daarom trakteerden we de bewoners op smoutebollen, een suikerspin en ijs - met dank aan Johnny Winnen van Crema del Creme uit Budingen."





Voor veel senioren was het even een terugkeer naar de tijd van toen. "Het was geweldig", zegt bewoonster José Engelbosch. "We hebben goed gegeten, goed gedronken en fijn gespeeld. We kijken al uit naar de volgende editie." (VDT)