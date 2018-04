Bewonder bloesems vanuit de lucht HEALTHY FRUIT ZET DEUREN OPEN EN HEEFT HELIKOPTER KLAARSTAAN VANESSA DEKEYZER

10 april 2018

02u38 0 Zoutleeuw Vanuit een helikopter naar de bloesems kijken. Het kan nu zaterdag bij fruitbedrijf Healthy Fruit in Zoutleeuw. "En dat voor iedereen", benadrukt zaakvoerder Willem Hendrickx. "Ook rolstoelpatiënten kunnen een helikopterdoop meemaken."

De lente is aangebroken bij Healthy Fruit, beter bekend als het familiebedrijf Drillieux. En dus staan de fruitgaarden in bloei. Voorlopig is daar in het Hageland nog maar weinig van te merken. "Tegen volgend weekend zullen er zeker bloesems te spotten zijn. De kersenbloesems zullen bloeien en misschien ook de peren", verzekert Hendrickx. "Het is lang koud geweest en daardoor heeft de groei wat vertraging opgelopen. Maar dat wil niet zeggen dat we een slechte oogst zullen hebben. Alles hangt af van het weer dat nog moet komen. Tijdens de bloesemperiode kan vorst veel schade toebrengen en tijdens de zomer houden we ons hart vast voor hagelschade."





Uitgebreid

Healthy Fruit teelt meer dan 120 hectare peren, een veertigtal hectare appels en een tiental hectare zoete kersen. "De laatste jaren konden we ons bedrijf uitbreiden", vertelt Hendrickx. "Zo kunnen we nu 3,5 miljoen kilogram méér stockeren in onze koude opslag, hebben we een gebouw bijgezet met burelen, en een optische kersensorteermachine en een machine om hard fruit te verpakken aangekocht."





Vanaf 10 uur kan je zaterdag een kijkje gaan nemen in de koelcellen, sorteer-en laadruimtes. Doorlopend is er ook een streekproductenmarkt, kan je iets smullen aan de foodtrucks in aanwezigheid van de Belgisch kampioen barbecue of een bezoek brengen aan de infostanden.





Helikoptervluchten

"Bijzonder en uniek zijn de helikoptervluchten boven de bloesems, die ook aangepast zijn aan mindervaliden", zegt Hendrickx. "Inschrijven kan op www.balloonheli.be of www.healthyfruit.be. Wacht niet te lang, want de plaatsen zijn beperkt! Een ticket kost 40 euro per persoon en een vlucht duurt ongeveer 10 minuten."





's Namiddags geven Sam Gooris, Davy Gilles en Sasha, Festeyn, Grooveline en Dennis het beste van zichzelf. De optredens vinden plaats in een verwarmde kadertent. Ook DJ Diederik is op post. Als kers op de taart vindt er vanaf 20.30 uur een gratis nocturnebloesemwandeling van vier kilometer plaats. De hele route zal verlicht zijn met kaarsen en op verschillende plaatsen geven gidsen meer uitleg over de bloesems.