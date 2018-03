Bertha blaast honderd kaarsjes uit 17 maart 2018

02u46 0 Zoutleeuw Het was gisteren feest in het woonzorgcentrum Philemon en Baucis aan de Zoutleeuwsesteenweg, waar bewoonster Bertha Trekels 100 jaar werd. Zij is de eerste eeuwelinge in het wzc.

Bertha werd geboren op 11 maart op de Ransberg (Kortenaken). Op haar veertiende stopte ze met school, waarna ze samen met haar zus en haar ouders bieten ging rooien in Wallonië. "Wanneer er dan op de achtergrond muziek te horen was, deinsde ze er niet voor terug om een dansje te doen met haar zus", klinkt het bij de familie. Later runde ze een winkeltje op de Diestsesteenweg in Tienen, waar je zowat alles kon kopen. Sinds 2009 verblijft Bertha in Philemon en Baucis, waar ze steeds met veel lof over spreekt. Volgens haar kan ze nergens anders beter zijn. "Er is vriendelijk personeel, goed eten en een goed bed in een 'schoon' kamer", zegt ze zelf. De hoge leeftijd heeft ze volgens haar te danken aan hard werken en verder een doodgewoon leven leiden en tevreden zijn met kleine dingen. "Ik geniet nog steeds van het leven en de bezoekjes van mijn familie."





(VDT)