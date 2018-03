Appartement onbewoonbaar na brand 19 maart 2018

In de Rijkswachtstraat in Zoutleeuw - op de plaats van de voormalige zusterschool - brak gisterennamiddag rond 13.30 uur brand uit in een appartement van de sociale huisvestingsmaatschappij, de bewoonster raakte gewond. Brandweerlui van de zone Oost post Landen en hun Limburgse collega's uit Sint-Truiden, snelden ter plaatse en konden het vuur gelukkig snel lokaliseren en onder controle krijgen. Het appartement zelf liep ernstige rook- en waterschade op en is hierdoor tijdelijk onbewoonbaar. De bewoonster liep brandwonden en een rookintoxicatie op, ze werd door de hulpdiensten overgebracht naar de spoedafdeling van het ziekenhuis voor de nodige verzorging. De brand onstond aan een zetel in de woning. Over de oorzaak is echter nog niets gekend. (KBG)