Al een halve eeuw kiezen De Moedige Pedaaltrappers Leenhaag het juiste wiel Stefan Van de Weyer

24 januari 2019

15u29 0 Zoutleeuw Op de algemene jaarvergadering van Cycling Vlaanderen afdeling Vlaams-Brabant in de bondsgebouwen in Heverlee werd het vijftigjarige bestaan van De Moedige Pedaaltrappers Leenhaag gevierd. Enkele bestuursleden werden er ook gehuldigd voor hun lidmaatschap bij de provinciale wielerbond.

Al een halve eeuw kiezen De Moedige Pedaaltrappers Leenhaag Vzw uit Budingen het juiste wiel. Twee van hun bestuursleden (centraal) werden er ook gelauwerd omdat ze al een kwarteeuw deel uit maken van hun club en zo ook van de provinciale wielerbond.

Ze organiseren jaarlijks vijf koersen, namelijk eentje elke categorie gaande van de jonge miniemen, aspiranten, nieuwelingen, junioren tot de doorwinterde elites z/c en beloften. Het is de enige club in hun regio die een wedstrijd organiseert voor elke leeftijdscategorie. De Pedaaltrappers kunnen beroep doen op een kleine dertig man in het bestuur of als medewerker.