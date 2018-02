Academie Haspengouw houdt expo '[Beeld] in Beeld' 20 februari 2018

Van 9 tot en met 30 maart kan je in GC De Passant komen kijken naar een selectie van werken die de leerlingen van de Academie Haspengouw afdeling beeld van Zoutleeuw dit schooljaar maakten. De Academie Haspengouw geeft 6- tot 11-jarigen in Zoutleeuw en Budingen de kans om zich met verschillende technieken creatief te ontplooien. Wekelijks kunnen zij samen met leeftijdsgenoten tekenen, schilderen, knutselen, boetseren, een animatiefilm maken, kortom zich kunstig uitleven. Het resultaat van hun inspanningen willen zij graag tonen tijdens de expo '[Beeld] in Beeld'.





De tentoonstelling is te bezichtigen tijdens de openingsuren van GC De Passant, Aen den Hoorn 12 in Zoutleeuw. Wil je meer weten over het aanbod van de Academie Haspengouw en over uurroosters, locaties en inschrijvingen, dan kan je terecht op www.academiehaspengouw.be of www.facebook.com/ ahbeeld, op het nummer 011/70.16.20 of via mail naar info@AHbeeld.be. (VDT)