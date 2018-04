Aanleg van een tweesporenbeton 12 april 2018

In het kader van het project om de schoolomgeving van De Bron meer te visualiseren en veiliger te maken voor zwakke weggebruikers zijn er in het recente verleden al een paar werken uitgevoerd, onder andere het verbeteren van de zichtbaarheid van de schoolomgeving door een extra slemlaag, het plaatsen van paaltjes waardoor het fietspad duidelijk van de rijweg wordt afgescheiden en het invoeren van eenrichtingsverkeer in de Schoolstraat. Een belangrijk onderdeel van het project is de aanleg van een tweesporenbeton op de bestaande veldweg tegenover de school waardoor de Linterseweg verbonden wordt met de fietsroute. Deze aanleg is nu bezig. Op dit ogenblik gaat het nog om voorbereidende werken, maar vanaf vrijdag 13 april wordt normaliter de beton gestort. Om de beton te laten uitharden, zal de verbindingsweg gedurende 14 dagen niet bruikbaar zijn. Tot slot zijn de vlaggen, ontworpen door de kinderen van de school, in de maak. In het tweede gedeelte van de Sint-Annastraat wordt eveneens een tweesporenbeton aangelegd. Ook hier wordt een fietsvriendelijke verbinding gemaakt tussen de Linterseweg en de fietsroute. (VDT)