75 deelnemers aan grote lenteschoonmaak Tom Van de Weyer

24 maart 2019

11u52 0

Zaterdag organiseerde de gemeente Zoutleeuw de grote lenteschoonmaak in samenwerking met de technische dienst. 75 vrijwilligers hebben mee zwerfvuil geruimd over bijna het hele grondgebied van de gemeente. Op de Grote Markt stond een standje waar ze terecht konden voor materiaal, een drankje en hapje. De deelnemers kregen als dank een aandenken. De lenteschoonmaak is aanvullend op de wekelijkse ruiming door De Winning en de technische dienst.