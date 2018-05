300 figuranten eren 'bevrijder' Sint-Leonardus 22 mei 2018

Geen pinkstermaandag zonder Sint-Leonardusprocessie in Zoutleeuw.





"Sinds 1274 trekt de stoet elk jaar door de pittoreske straten van Zoutleeuw", zegt voorzitter Gaston Pulinckx van het Processiecomité. Ook nu weer lokte de processie duizenden bezoekers uit alle windstreken. In totaal lopen er zo'n 300 figuranten mee die het leven van de Franse kluizenaar Leonardus van Noblat uitbeelden. Elk jaar wordt er voor een ander thema gekozen. "Dit jaar werd als thema 'Leonardus bevrijdt' gekozen: bevrijder van gevangen, maar ook van allerlei ziekten en in het bijzonder reuma en jicht."





Naast de figuranten stapte ook een aantal vendel- en muziekgroepen mee. (GMA)