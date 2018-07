25 bestuurders te snel 07 juli 2018

De politiezone LAN (Landen-Linter-Zoutleeuw) voerde donderdag, na herhaalde klachten van de buurt Aen den Hoorn, in de loop van de avond een snelheidscontrole uit op de Sint-Truidensesteenweg in Zoutleeuw. In het totaal werden er 25 auto's geverbaliseerd in de zone-30. De hoogste snelheid werd vastgelegd op 58 km/uur. (KBG)