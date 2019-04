“Vooral bij werken aan en in het kerkgebouw is omzichtigheid geboden” Vanessa Dekeyzer

16 april 2019

16u41 0 Zoutleeuw Maar liefst twee decennia worden er al restauratiewerken uitgevoerd aan de Sint-Leonarduskerk van Zoutleeuw. Ward Hendrickx, conservator St.-Leonarduskerk Zoutleeuw, volgde de werken steeds van nabij op. “Een calamiteit zoals deze van de Notre Dame kan nooit voor 100 procent worden uitgesloten maar met inachtneming van de officiële reglementering terzake en de nodige waakzaamheid kan men alleszins de risico’s aanzienlijk beperken. Vooral bij werken aan en in het kerkgebouw is omzichtigheid geboden.”

De Leeuwse St.-Leonarduskerk is uniek in België omdat ze haar middeleeuws exterieur en interieur grotendeels heeft bewaard. Ze herbergt niet minder dan 21 door de Vlaamse Overheid erkende ‘topstukken’. Het zou dan ook een ramp zijn, mocht er iets mislopen met de restauratie.

“De Sint-Leonarduskerk beschikt over een zogenaamd calamiteitenplan, waarvan één exemplaar berust bij de stad, één bij de brandweer en één in de kerk”, vertelt Ward. “Het initiatief hiervoor werd enkele jaren geleden genomen door de provincie Limburg, die Zoutleeuw uitnodigde hieraan te participeren. Wij zijn toen uit volle overtuiging mee in dit project gestapt in samenwerking met de politie en de brandweer.”

“Het plan voorziet een aantal concrete actiepunten maar concludeert finaal dat wij vooral de term preventie hoog in ons vaandel dienen te voeren”, gaat Ward verder. “Er is ook een lijst opgenomen van de kunstwerken in volgorde van belangrijkheid, zodat bijvoorbeeld bij een calamiteit zoals brand de brandweer perfect weet in welke volgorde de kunstwerken uit de kerk dienen verwijderd te worden.”

De restauratie van de kerk wordt kortelings afgerond en de heropening is voorzien op 31 mei. Tot die datum blijft de kerk gesloten, omdat momenteel de stellingen worden afgebroken. Daardoor is het te onveilig om nog bezoekers toe te laten. Na de afbraak zal de kerk grondig gepoetst worden.