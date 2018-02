"Twee jaar ploeteren in modder. Voor 1,5 km werken" 03 februari 2018

02u59 0 Zoutleeuw Het is nog steeds kommer en kwel op de werf in de Leenhaag en de Jodenstraat in Budingen. De bewoners ploeteren al twee jaar door de modder. "En dat voor anderhalve kilometer riolerings-en wegenwerken", klinkt het boos.

"De voorbije maanden worden we door de aannemer en het stadsbestuur overrompeld door werk-en verkeersellende. Het ergste daarbij is dat we op geen enkel moment verwittigd worden over welke werken wanneer plaatsvinden en we dus telkens voor verrassingen komen te staan!"





Te veel fouten

"Begin augustus 2016 is de miserie hier begonnen", zegt Vanessa. "We zouden een jaartje op de tanden moeten bijten. Vandaag zijn we al februari 2018 en we hebben als inwoners geen enkel idee wat er gaat gebeuren. Elke ochtend is het een groot vraagteken hoe we moeten rijden en 's avonds stelt zich dan opnieuw de vraag hoe we thuis moeten geraken. En als we dan toch een planning in de bus krijgen, wordt die niet gevolgd of is ze achterhaald." Volgens de bewoners gebeuren er ook te veel fouten. "Zo was er al de beton, die verkeerd gelegd was en opnieuw moest opgebroken worden, en nu moet er weer een riolering uit en moeten de klinkers, die blijkbaar twee centimeter te laag liggen, opnieuw gelegd worden", zegt Ilse. "En dan zegt de burgemeester dat het einde van de werken in zicht is! Ik denk het niet."





"We bekijken momenteel de nieuwe planning", reageert burgemeester Boudewijn Herbots (CD&V). "Die zou naar onze mening te lang uitlopen, dus bekijken we volgende week hoe we ze kunnen versnellen." (VDT)