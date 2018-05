"Stad had al jaar eerder moeten ingrijpen" ONGERUSTHEID NA GERECHTELIJKE REORGANISATIE BIJ CASTERS VANESSA DEKEYZER

01 juni 2018

02u25 0 Zoutleeuw De firma Casters heeft een gerechtelijke reorganisatie aangevraagd en dat leidt tot ongerustheid bij de bewoners van Budingen, waar de firma al geruime tijd werken uitvoert. "De werken hadden al lang klaar moeten zijn, en nu vernemen we dit nieuws", luidt het. "Ons geduld geraakt stilletjes aan op. We plannen een actie voor het bouwverlof!"

In augustus 2016 werden de werken in Budingen aangevat. De Leenhaagstraat, Ketelstraat, Jodenstraat, Klottenbergstraat en Dennebosstraat zouden tegen het einde van dat jaar in een nieuw kleedje zitten. Maar door tal van problemen werd die einddatum niet gehaald. "Vanaf dag 1 is er een slecht beheer van en toezicht op de werken geweest", aldus Lode Everaerts. "De fouten blijven zich gewoon verder opstapelen. Er zijn al zeker achttien pv's opgemaakt van stukken beton, goten en stoepen die niet conform opgeleverd konden worden."





De bewoners kregen zopas op de gemeenteraad te horen dat Casters nu een gerechtelijke reorganisatie aangevraagd en verkregen heeft bij de handelsrechtbank in de hoop zo te kunnen overleven. De komende zes maanden is het bedrijf zo beschermd tegen schuldeisers, maar in die periode moet er wel een herstelplan uitgetekend worden.





Verantwoordelijkheid

"Bij de buurtbewoners heerst nu terecht ongerustheid", zegt Lode. "We zijn het wachten beu en zullen stappen ondernemen. De stad probeert hier duidelijk zijn verpletterende verantwoordelijkheid te ontlopen en had al een jaar vroeger moeten ingrijpen."





Volgens burgemeester Boudewijn Herbots (CD&V) zijn er op dit ogenblik geen signalen die erop wijzen dat de werken stil zouden komen te liggen. "Er is samen met Infrax al actie ondernomen om ervoor te zorgen dat de werken verder afgewerkt worden binnen het voorziene tijdsbestek. Misschien kan het juist een goede zaak zijn dat onafhankelijke experts het bedrijf begeleiden en zo een doorstart kunnen maken. Zeker voor de werknemers van Casters is dit belangrijk. Maar ook voor onze werken in eerste plaats. In dat kader heeft het bedrijf er geen baat bij de werken stil te leggen want dat zou nog meer problemen met zich meebrengen."





De burgemeester belooft de situatie op de voet te volgen. "We houden contact met de verantwoordelijken van de reorganisatie om de timing zeker niet in het gedrang te brengen. Daarnaast zorgen we ervoor dat de belangen van de inwoners en de stad maximaal gevrijwaard blijven, zowel wat betreft de verdere afwerking als het financiële verhaal."