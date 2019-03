“Pak gevaarlijke toestand Klottenbergstraat aan, a.u.b.” vdt

20 maart 2019

08u38 0

“De verkeersveiligheid wordt hier blijkbaar niet serieus genomen.” Dat stelt Lode Everaerts (N-VA) vast. Hij kaartte de gevaarlijke toestand in de Klottenbergstraat aan, waar aan het bouwproject paletten stenen half op de rijbaan werden geplaatst zonder enige vorm van signalisatie. “Die toestand is er al van vrijdag en ik heb deze al verschillende keren aangekaart bij stadsbestuur en politie, maar er wordt niets aan gedaan! Net als aan het feit dat de aannemer op deze werf te pas en te onpas de straat afsluit zonder de bewoners te verwittigen of de nodige signalisatie te plaatsen. Is dit hier misschien het Wilde Westen, waarbij de sheriff met vakantie is?”