"Mijn beurt om iets terug te doen" KLEINDOCHTER LIENE EN VRIEND TIM OPENEN POP-UPCAFÉ VOOR VERLAMDE 'VAVA' VANESSA DEKEYZER

22 augustus 2018

02u25 0 Zoutleeuw Juliaan Van Roosbroeck (75) was steeds in de ban van de wielersport. Maar in mei vorig jaar liep het mis tijdens een van de ritjes: hij kwam zwaar ten val en geraakte verlamd vanaf de nek. Om haar 'vava' te steunen opende Liene (27) samen met haar vriend Tim (31) het Tuinterras 'Bij Juliaan'.

Vava en zijn echtgenote waren fervente wielrenners. Daarnaast deed Juliaan niets liever dan aan fietsen sleutelen, wielen maken, routes verkennen voor de wielergroep en op fietsreis gaan met vrienden of kleinkinderen. Maar daar kwam onverwacht verandering in mei 2017 in.





"Vava en moemoe waren onderweg met hun wielergroep, toen vava plots ten val kwam. Een val die hij volledig opving met z'n nek", vertelt Liene. Het verdict was bijzonder zwaar: quadriplegie, een beschadiging van het ruggenmerg, met een volledige verlamming vanaf de nek. "Vava is sindsdien niet alleen zijn gevoel, maar ook zijn zelfstandigheid en mobiliteit kwijt", gaat Liene verder. "Gelukkig bestaan er heel wat middelen die hem het leven aangenamer kunnen maken, maar die zijn duur en worden niet terugbetaald als je ouder dan 65 bent."





Groot succes

En dus besloot Liene de handen zelf uit de mouwen te steken. "Mijn vriend Tim heeft een huis gebouwd in Budingen, ergens rustig gelegen met een prachtig uitzicht en vlakbij de fietsroute IJzerenweg. Door de passage van de vele fietsers maakten we al eens de grap dat een café hier wel eens wat centjes zou kunnen opleveren. Maar ik had nooit gedacht dat ik in de garage van mijn lief ook werkelijk een pop-upcafé zou opendoen en dat nog wel ten voordele van mijn grootvader. Tim zorgde voor de infrastructuur. Zonder hem had ik dit niet kunnen waarmaken."





De opbrengst van dit pop-uptuinterras gaat integraal naar vava. "Tot nu toe is het echt een succes, mede dankzij onze buren, die hier niet alleen iets komen drinken maar ook mee reclame maken. Tot eind september is iedereen hier nog van harte welkom. Volgende maand zijn we wel alleen op zaterdag en zondag geopend, omdat ik in september weer aan slag moet als leerkracht", zegt Liene lachend.





Bunge Live!

Als afsluiter organiseren Liene en Tim Bunge Live! op 31 augustus. "Ook van dit evenement gaat de opbrengst integraal naar mijn grootvader. We hebben een live coverband, een dj, er zijn hamburgers, wafels en ijsjes en er komt zelfs een mobiele bar. Mensen kunnen in de tent hun dansbenen losgooien, maar evenzeer meezingen van op hun stoel. Inkom is gratis. Natuurlijk zouden we alles niet kunnen organiseren zonder de hulp van onze families, de buren, de 'Bungenaars' en de stad Zoutleeuw. Aan iedereen zeggen we dank u!"





"Ik waardeer het enorm wat mijn kleindochter en haar vriend doen", reageert Juliaan. "Voor mij is het een echte opsteker dat er al heel wat vrienden, familie, kennissen en sympathisanten iets komen drinken zijn op het terras. Ik kan er helaas zelf niet bij zijn, maar heel wat mensen komen mij achteraf hier bij mij thuis vertellen wat ze beleefd hebben, dus zo ben ik er toch een beetje bij!"