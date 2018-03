'Lions against cancer' zamelen mooi bedrag in 07 maart 2018

Lopersteam 'Lions against cancer' uit Zoutleeuw heeft 5.212 euro ingezameld voor zijn deelname aan de eerste editie van de 100km-run ten voordele van 'Kom op tegen Kanker'. De vier vrienden - Ismaël Ben-Al-Lal, Björn Luyten, Filip Naten en Matthias Peetermans - organiseerden onder andere begin 2018 een ontbijtactie om geld in te zamelen. Het 'smak het oep'-ontbijt werd geleverd aan huis in Zoutleeuw, Linter en Geetbets en bracht in totaal 2.158 euro op en was dus een groot succes. 'Lions against cancer' dankt iedereen van harte die het team gesteund heeft. Ieder bedrag, hoe groot of klein, kan een wereld van verschil betekenen. Het startbedrag van 2.500 euro werd dus ruim bij elkaar verzameld. Nu rest er enkel nog de fysieke uitdaging. Samen 100 kilometer lopen ten voordele van 'Kom op tegen Kanker'. Dat zal gebeuren op zondag 18 maart. Wie zin heeft, mag de lopers komen aanmoedigen. Ismaël zal starten en 40 kilometer lopen, Björn sluit aan en neemt 30 kilometer voor zijn rekening. In de helft van het parcours komt Filip erbij. Hij loopt 20 kilometer en tot slot pikken ze Matthias op voor de laatste 10 kilometer. Alle info vind je op www.100kmrun.be





(VDT)