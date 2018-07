"Leenhaagse Feesten niet langer in gevaar" WIELERCLUB TRAKTEERT WERKLUI OP ONTBIJT NA OPENSTELLING LEENHAAG VANESSA DEKEYZER

13 juli 2018

02u23 0 Zoutleeuw De werken aan de geplaagde Leenhaag gaan stilaan vooruit. En daar zijn ze bij wielerclub De Moedige Pedaaltrappers Leenhaag bijzonder blij om, want de toegankelijkheid tijdens de Leenhaagse Feesten, ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de club, is verzekerd.

In augustus 2016 begonnen de werken in Budingen. De Leenhaagstraat, Ketelstraat, Jodenstraat, Klottenbergstraat en Dennebosstraat zouden tegen het einde van dat jaar weer opengesteld worden, maar dat plan viel in het water. De firma Casters vroeg in mei zelfs een gerechtelijke reorganisatie aan in de hoop zo te kunnen overleven. Sinds dat moment is er weer meer activiteit op het terrein.





Geen vertragingen meer

"We zijn blij dat de werken de vorige maanden eindelijk volgens schema verlopen zijn", zeggen André en Daniël. "Daardoor kunnen vanaf vandaag de Leenhaag en de Dennebosstraat voor het verkeer opengesteld worden. Met een ontbijtje hebben we de werkmannen van Casters bedankt voor de inzet van de voorbije maanden", zeggen André Stiers en Daniël Hendrickx van het clubbestuur.





De straat werd net op tijd opengesteld voor de geplande Leenhaagse Feesten op 3,4, 5 en 6 augustus. "Die vinden plaats in een grote tent op een terrein langs de Leenhaag met grote parking. We verwachten toch wel heel wat volk. Her en der was er ongerustheid te horen over de toegankelijkheid, zeker van de mensen die van op de Ransberg moeten komen. Maar we kunnen iedereen gerust stellen: de weg zal open zijn."





Vrijdag 3 augustus starten de feesten met om 22 uur een optreden van De Twisters. De toegang is gratis. Op 4 augustus is er een groot bal vanaf 21 uur met steun van de culturele raad en de stad Zoutleeuw. Dj Bert, discobar Music-Line, Jettie Pallettie en Paul Severs zorgen voor de ambiance. Tickets kosten 12 euro aan de kassa en 10 euro in voorverkoop. Zondag kan je vanaf 17 uur komen smullen van een barbecue aan 15 euro en genieten van muziek van Discobar Far-West en dj J.P.. De feesten worden afgesloten met een reünie van De Plezanten Hoek."





De Moedige Pedaaltrappers Leenhaag vzw bestaat vijftig jaar. "We zijn de enige club in Brabant die wedstrijden voor alle reeksen organiseert en daar zijn we best fier op", zegt clubsecretaris André. Het bestuur bestaat uit 14 leden, met Daniël als voorzitter. "We hebben zelf geen renners, maar organiseren enkel wielerwedstrijden. Dat zijn er vijf per jaar. Voor de inzet van de seingevers werken we samen met de wielerclubs van den Ossenweg en Geetbets. Inkomsten halen we uit onze jaarlijkse mosselsouper, waar we toch telkens rond de 500 mensen mogen verwelkomen."