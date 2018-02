"Honderd groepen moeten weigeren" MAXIMUMAANTAL INSCHRIJVINGEN CARNAVALSSTOET BEREIKT VANESSA DEKEYZER

24 februari 2018

02u55 0 Zoutleeuw De carnavalsstoet van de Ridders van de Greun Rat rijdt deze zondag voor de 43ste keer uit. Ondanks de verstrengde regels, willen steeds meer verenigingen met hun wagens meedoen. "We hadden dit jaar maar liefst 140 aanvragen van groepen. Helaas moesten we er honderd teleurstellen, want met 40 wagens zitten we aan ons maximum", zegt voorzitter Luc Appeltants.

Confetti zal je dit weekend niet bespeuren op de stoet in Zoutleeuw. Dat is al verboden sinds 2011, omdat het de rioleringen zou verstoppen. "We vinden dit nog altijd jammer, omdat confetti onlosmakelijk met carnaval verbonden is", zegt Appeltants. "In buurgemeente Sint-Truiden is dit geen probleem en kiest men ervoor om in het zog van de stoet borstelwagens in te schakelen. Die vegen de straten meteen weer schoon. Misschien kan daar hier ook over nagedacht worden?"





Verpakte snoepjes

Ondanks het confettiverbod is het altijd een groot feest op carnaval Zoutleeuw. "Diezelfde dag rijden nog heel wat grote stoeten uit, toch kiezen de meeste mensen ervoor om naar hier te komen. Je vindt bijna nergens een stoet die voortdurend tussen de huizen passeert en dat is een succesformule. Het is ook geweten dat hier veel uitgegooid wordt, zodat je met een mooie zak snoep naar huis gaat."





Losse snoepbollen uitgooien, mag wel niet meer. "De snoepjes moeten voortaan netjes verpakt worden", zegt Appeltants. "Ook appels mogen we niet meer gooien. Ze mogen nog wel in de hand gegeven worden." En zo zijn er nog heel wat regeltjes bijgekomen de laatste jaren. "De meest recente is dat de tractor, die de wagen sleept, gekeurd moet zijn. Vroeger hoefde dat niet, omdat het om een landbouwvoertuig gaat. Gelukkig hebben we een lange reservelijst van wagens."





Ook aan terreurdreiging werd uitgebreid aandacht besteed bij de voorbesprekingen. "Veiligheid is prioriteit", aldus Appeltants. "Zo is er dit jaar een carnavalsgroep, die uit militairen bestaat. We hebben al duidelijk gemaakt dat we géén neppistolen of nepmessen dulden. Wanneer dat wel gebeurt, vliegt die groep er stante pede uit. Rookmachines mogen niet gebruikt worden, omdat die onrust kunnen veroorzaken. We gaan ook streng toezien op drankmisbruik. Zo zijn controleacties voor de bestuurders van de wagens niet uitgesloten."





Weekend lang feest

Het feest barst ook zaterdag al los met een eerste editie van het kindercarnaval. Om 12 uur start het bal met discobar Japi Japo in OC De Kring, gevolgd door de stoet om 15.15 uur naar de Grote Markt. Eens daar aangekomen, wordt de kermis geopend en het carnavalskind verkozen. D-Motion zorgt voor een dansshow.