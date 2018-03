"Buik intrekken als er een auto voorbijraast" KAPELSTRAAT BEZORGD OM STOEP VAN 30 CENTIMETER BREED TOM VAN DE WEYER

29 maart 2018

02u26 0 Zoutleeuw De smalste stoep van het land ligt mogelijk in de Kapelstraat 16 in Zoutleeuw. Dertig centimeter breed is ze, en je riskeert er je leven. "Al tien jaar kaarten we dit aan. Ons geduld raakt stilaan op", klinkt het bij de bewoners.

"Tot in 2009 was dit een aangenaam straatje waar iedereen buitenkwam. Sindsdien zijn enkele verkeersmaatregelen getroffen die de straat almaar gevaarlijker hebben gemaakt", zegt bewoner Jacques Neskens. "De vier parkeerplaatsen, die een remmend effect hadden, zijn weggehaald. De enkele richting werd afgeschaft, waarna dit een doorgangsweg geworden is."





Garage uitrijden

"Langs de toegangswegen naar het historisch centrum staan verbodsborden voor vervoer dat zwaarder is dan 3,5 ton. Toch zien we hier dagelijks brede vrachtwagens voorbij daveren. Dan moet je als voetganger wel je buik intrekken", zegt Jacques. "Door de smalle pijp komen ook nog eens de lijnbussen en de boeren met hun tractoren."





"Ook de automobilisten worden almaar driester. Als we onze voordeur uitkomen moeten we opzij springen. Uit onze garage rijden wordt een heel voorzichtig werkje om geen aanrijding te veroorzaken. Chauffeurs stappen uit en gaan in de clinch met ons of met elkaar. Laatst waren er drie aan het vechten", zegt Emiel Sacreas.





"Er is er eentje die 's nachts werkelijk door de straat racet, tegen zo'n 90 per uur! Mogen wij er nog eens op wijzen dat je hier maar 30 mag rijden? Wij vragen dat de politie eindelijk eens snelheidscontroles komt doen. Onze straat komt er blijkbaar niet voor in aanmerking."





Op vraag van het buurtcomité werd in 2010 een proefopstelling gezet. Die bloembakken werden kapot gereden en zijn tenslotte weggehaald. De fietssuggestiestroken die vorig jaar zijn gelegd, brengen weinig soelaas. De buurt wil graag opnieuw parkeerplaatsen en duidelijke signalisatie. "Ik pleit er overigens al lang voor om een ringweg rond het dorp te leggen", zegt Jacques. "Die kan er komen langs de Verbrande Brug."





Ringweg

"De optie voor een ringweg werd twaalf jaar geleden al eens bekeken", zegt burgemeester Boudewijn Herbots (CD&V). "Uit metingen bleek dat er toen te weinig verkeer was om een ring te rechtvaardigen. Vandaag is het aantal auto's dan wel sterk toegenomen, maar onze middelen zijn beperkt."





"Op de eerstvolgende verkeerscommissie bespreek ik wat we op korte termijn kunnen doen", belooft Herbots. "Een smiley plaatsen is mogelijk, eventueel controles met mobiele camera's. Het Instituut van Mobiliteit heeft al onze verkeersborden geïnventariseerd. Die data worden verwerkt in navigatiesystemen. Bestuurders worden in de toekomst door hun gps hopelijk niet meer dwars door Zoutleeuw gestuurd."