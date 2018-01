"Breng Lobke terug. Alsjeblieft" 30 januari 2018

02u37 0 Zoutleeuw Lieselot Allard is wanhopig op zoek naar haar hondje Lobke (5), een kruising tussen een chihuahua en een pincher. Ze verdween vrijdagnamiddag uit een afgesloten tuin in de Dungelstraat in Halle-Booienhoven.

Lobke is geen alledaagse hond. Zo vallen haar oren op, want die zijn groter dan normaal. "We vermoeden dat Lobke gestolen is, in de hoop met haar te kunnen kweken", zegt Lieselot. "De illegale hondenhandel neemt dan ook toe - al zal kweken moeilijk worden, want Lobke is gesteriliseerd. We denken niet dat ze zelf weggelopen is. Ze zat in een afgesloten tuin en is erg aan ons gehecht. Ze zou ook nooit zomaar met iemand meegaan. Wellicht heeft iemand haar over het poortje getild..."





Een bevraging in de buurt leverde niets op, net als een massaal gedeelde oproep via Facebook. "We zijn ten einde raad. Wie een tip heeft, mag steeds contact met mij opnemen via 0471/28.81.46. Een beloning staat klaar", besluit Lieselot. (VDT)