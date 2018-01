#bibvooriedereen 20 januari 2018

De bib van Zoutleeuw neemt deel aan de actie #bibvooriedereen. "We roepen iedereen die de bibliotheek een warm harttoedraagt op om het bibcharter te ondertekenen. Zo geven we samen een sterk signaal dat d ebibliotheek belangrijk is én blijft." Het charter tekenen kan op www.bibvooriedereen.be of in de bib zelf. (VDT)