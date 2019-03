Zwemclub Labio redder in nood: cafetaria Bevegemse Vijvers heropent in afwachting van nieuwe uitbaters Frank Eeckhout

08 maart 2019

14u10 0 Zottegem De cafetaria van de Bevegemse Vijvers opent op maandag 11 maart opnieuw de deuren. De Zottegemse zwemclub Labio is de redder in nood en baat de cafetaria tijdelijk uit, tot de nieuwe uitbater in de zomer officieel kan starten. “Het akkoord met Labio is een mooi voorbeeld van constructief brainstormen en samenwerken tussen stad en sportclubs”, zegt schepen van sport Brecht Cassiman (N-VA).

De cafetaria met zicht op zwembad en speelweide aan de Bevegemse Vijvers is inmiddels al meer dan een jaar gesloten door een geschil tussen de stad en de vorige uitbaters. “Een doorn in het oog van de vele sporters en bezoekers van de site Bevegemse Vijvers”, ervaart schepen Brecht Cassiman. “De nieuwe concessieprocedure werd inmiddels opgestart, maar het zal waarschijnlijk nog tot aan het begin van de zomer duren vooraleer die afgerond is. Met de lente in het vooruitzicht lanceerden we daarom een oproep naar de Zottegemse sportclubs, met de vraag wie interesse had in een tijdelijke uitbating van de cafetaria.”

Die oproep vond gehoor bij zwemclub Labio. “In eerste instantie willen we de ouders van onze zwemmers niet langer in de kou laten staan”, zegt voorzitter Rudy Van Durme. “Maar door de pop-upuitbating kunnen we er voor zorgen dat zwemmers, sporters en wandelaars met kinderen een drankje kunnen nuttigen in de cafetaria, de kijkruimte, of op het terras. En dit niet alleen tijdens de trainingsuren, maar ook op zaterdag en zondag. Verenigingen die dit wensen, kunnen in samenspraak met onze zwemclub ook gebruik maken van de vergaderzaal aan de cafetaria.”

Ideale springplank

Het stadsbestuur schaart zich achter het enthousiasme van de zwemclub. “Het akkoord met Labio is een mooi voorbeeld van constructief brainstormen en samenwerken tussen stad en sportclubs”, zegt schepen Brecht Cassiman. “Het spreekt voor zich dat de pop-up automatisch afloopt als de nieuwe uitbater aan de slag gaat. De zwemclub rekent erop om de band met de leden en ouders opnieuw te kunnen aanhalen. Tegelijk is het een ideale springklank naar een vliegende start voor de nieuwe concessiehouders.”

De pop-upcafetaria is open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag telkens van 17 tot 20 uur, zaterdag van 14 tot 18 uur en zondag van 10 tot 12.30 uur en van 14 tot 17 uur. De zwemclub houdt ook de mogelijkheid open om tijdens de paasvakantie op weekdagen te openen van 14 tot 20 uur