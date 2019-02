Zusjes laten bloeiend restaurant Kasteel Breivelde over: stad moet op zoek naar nieuwe uitbaters Frank Eeckhout

21 februari 2019

15u58 0 Zottegem Evelien (33) en Katia Van de Maele (36) stoppen met de uitbating van het restaurant in het Kasteel van Breivelde in Grotenberge. “We hebben zes jaar alles gegeven om er een succes van te maken en we denken dat we daarin geslaagd zijn. Het is tijd voor ons gezin”, zeggen de twee zussen. De stad gaat op zoek naar andere uitbaters voor het restaurant.

Na een faillissement namen Evelien en Katia Van de Maele de uitbating van het restaurant in het Kasteel van Breivelde in 2013 over. Van de vier ingediende dossiers was dat van de twee zussen het best gestoffeerd. Het was echter geen sprong in het onbekende voor de twee, want sinds hun 16 jaar kwamen ze er werken voor de vorige uitbaters. Nu zes jaar later hebben ze besloten om de fakkel door te geven. “We hebben ons voor de volle honderd procent ingezet om onze droom waar te maken. We zijn erin geslaagd om van de zaak iets feeëriek te maken waar geluncht, lekker gedineerd of heerlijk gefeest kan worden", zeggen ze trots.

Unieke momenten

Evelien en Katia hebben genoten van alle unieke momenten en koesteren de mooie herinneringen die ze beleefden samen met hun klanten. “Maar we hebben ook veel gemist en opgegeven om van het kasteel een bloeiende zaak te maken. Daarom kiezen we vanaf eind dit jaar resoluut voor het gezinsleven. We willen graag ook genieten van de simpele dingen die nu niet lukken: op zondag een bezoekje brengen aan onze oma, tijd maken voor onze partner of in de toekomst er simpelweg zijn voor onze kinderen. Maar tot de laatste dag blijven we alles geven om het de klanten naar hun wens te maken. Wij kijken er in het bijzonder naar uit, om alle koppels die bij ons huwen, een onvergetelijke en magische dag te bezorgen", beloven ze.

Groene long

Het kasteel is gelegen in de prachtige omgeving van het Breiveldepark in Grotenberge. “Het kasteeldomein van Breivelde is een beschermd parkdomein en vormt de groene long van Zottegem. Het domein werd op het einde van de negentiende eeuw in laat landschappelijke stijl aangelegd op een glooiend terrein. Water speelt een belangrijke rol in het ontwerp van dit park: tien vijvers, een cascade en een fontein bepalen sterk het karakter. Met een ruim terras leent het kasteel zich ook voor dagjestoeristen. Mensen die er komen wandelen kunnen er uitrusten bij een frisdrank of koffie. Evelien en Katia hebben van het kasteel een goed draaiende zaak gemaakt", voegt burgemeester Jenne De Potter daar nog aan toe.

Samen met de stad wordt nu gezocht naar enthousiaste en bekwame overnemers die het restaurant kunnen voortzetten en zakelijk tot een overeenkomst kunnen komen met de huidige uitbaters. Kandidaat-overnemers worden verzocht hun kandidatuur toe te sturen aan info@kasteelvanbreivelde.be of via www.kasteelvanbreivelde.be.