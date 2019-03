Zuid-Oost-Vlaams IT-bedrijf verbindt 1.000 bedrijven wereldwijd

Frank Eeckhout

19 maart 2019

14u13 0 Zottegem De jonge startup Certables overschreed deze maand de kaap van 1.000 aangesloten bedrijven. Certables van zakenpartner Tom Carnewal uit Zottegem is hèt online platform waarop bedrijven zich aansluiten met hun klanten en leveranciers en zo op een eenvoudige en veilige manier informatie uitwisselen.

“Bedrijven leggen steeds meer eisen op aan hun leveranciers, vaak om zelf in orde te zijn met de wetgeving. . Dit zorgt voor veel administratie en een eindeloze opvolging via telefoon en email. Bovendien gaat het vaak om documenten die je regelmatig moet vernieuwen. Zo zijn iso-certificaten maar 1 of 2 jaar geldig. Hierdoor loop je het risico dat de gegevens snel verouderd zijn. Certables lost dit op een eenvoudige maar veilige manier op", zegt oprichter Alexander Platteeuw uit Oosterzele.

Deze problematiek leeft sterk in de food wereld. “Onze klanten zijn dan ook voornamelijk in de voedingssector actief. Denk daarbij aan kleppers als Carrefour, Lotus Bakeries of Lorraine Bakery Group maar evenzeer de kleine bio-boer uit de Ardêche. Maar ook andere sectoren tonen interesse. Certables heeft dan ook concrete plannen om op korte termijn het concept uit te rollen in andere industrieën", gaat Tom Carnewal verder. Het platform breidt dit jaar, naast het Engels, uit met andere talen, zodat klanten van over de hele wereld bediend kunnen worden.

Meer info: www.certables.com of via info@certables.com.