Zottegems bakkersduo stunt met tweede plaats

op WK in China: “Stikkapot, maar apetrots” Frank Eeckhout

15 november 2018

08u09 1 Zottegem Bakker Bart Schelstraete en zijn commis Joran Defossez van bakkerij Sint-Anna in Zottegem hebben gestunt op de Mondial du Pain in Shanghai, zeg maar het WK voor bakkers. “De tweede plaats is een bekroning van ons werk", glundert het bakkersduo. Bart en Joran moeten enkel gastland China laten voorgaan.

In oktober 2017 veroverde bakker Bart samen met Joran en het hele Aspirant Baker Team de bronzen plak op ‘Le Mondial du Pain’ in Nantes. Als beste Europees team veroverden ze meteen ook een ticket voor het prestigieuze WK in China. Samen met vijf andere duo’s streden ze daar om eremetaal.

“De geselecteerde teams waren een bont internationaal gezelschap uit Azië, Amerika en Europa. Net als vorig jaar nam ik opnieuw deel met mijn commis Joran Defossez. Joran kroonde zich vier jaar geleden tot Europees kampioen. Met zijn 18 jaar was hij toen de jongste deelnemer op het kampioenschap. Frank Van Vaerenbergh en Guido Devillé stonden ons bij als coaches", vertelt bakker Bart.

Het wedstrijdprogramma in China oogde indrukwekkend. “In 11 uur tijd moesten we drie variaties Frans brood, drie soorten koffiekoeken, drie modellen brioches, tien belegde broodjes, drie modellen biologisch brood, acht soorten Belgisch brood en een sierstuk in brooddeeg maken. Dat sierstuk is uiteraard de kers op de taart geworden. Het team kwam op het idee om een kunstwerk te ontwikkelen gebaseerd op Tomorrowland, het Belgische muzikale exportproduct bij uitstek.”

Dat we als klein landje alleen China moeten laten voorgaan, is ongelooflijk Bakker Bart Schelstraete

De wedstrijd werd gespeeld op wereldniveau en elk detail kon het verschil maken. “Sinds juni offerden we ons vrije momenten op om te trainen. Tien dagen voor de wedstrijd reisden we af naar Shanghai om daar de laatste voorbereidingen te treffen en het programma een laatste keer door te nemen. Dat mochten we doen bij een Belgisch bedrijf dat daar is gevestigd. Daar haalden we tevens de meeste grondstoffen vandaan. Mooi meegenomen aangezien het niet eenvoudig is om producten van België naar China te transporteren", zegt Bart.

Dagje ontspanning

Meteen na de bekendmaking van de uitslag werden Bart en Joran overstelpt met felicitaties. “Het is overweldigend. Maar we hebben dan ook een huzarenstukje afgeleverd. Dat we als klein landje enkel China moeten laten voorgaan, is ongelooflijk. We zijn apetrots op wat we verwezenlijkt hebben", glundert Bart. Een feestje na de prijsuitreiking zit er niet in. “Die elf uur hebben er zwaar op ingehakt. We zijn gewoon kapot", geeft Bart nog mee.

Vrijdag geniet het bakkersduo nog van een dag ontspanning in Shanghai. Zaterdag zetten Bart en Joran weer voet op Belgische bodem.