Zottegemnaar Jo Heylens is 19e en laatste bevelhebber van de Militaire Luchtverkeersleiding in Gavere: “Regionale aanwezigheid blijft belangrijk” Lieke D'hondt

07 maart 2019

18u08 0 Zottegem De Militaire Luchtverkeersleiding in Gavere heeft een nieuwe bevelhebber. Luitenant-kolonel van het vliegwezen stafbrevethouder Jo Heylens (48) uit Zottegem is nu de negentiende bevelhebber van het Air Trafic Control Centre (ATCC). “Dit voelt aan als thuiskomen.”

De Militaire Luchtverkeersleiding regelt het militaire luchtverkeer en staat in voor de coördinatie tussen de burgerlijke en de militaire luchtvaart. Aan het hoofd staat sinds donderdag luitenant-kolonel Jo Heylens uit Zottegem. Hij volgt luitenant-kolonel van het vliegwezen stafbrevethouder Tom Van Heuverswyn op die na 2 jaar en 11 maanden afscheid neemt van zijn functie in Gavere. De nieuwe bevelhebber is geen vreemde in Gavere. “Voor mij is dit een beetje thuiskomen”, vertelt hij. “Ik ben in Gavere tewerkgesteld geweest van 1996 tot 1999. Precies 20 jaar geleden ben ik hier buiten gewandeld en ik ben blij dat ik nu terug mag komen.”

Integratie met Skeyes

Omdat de militaire verkeersleiding op 2 december definitief verhuist naar het nationale luchtverkeersleidingscentrum Skeyes, het vroegere Belgocontrol, in Steenokkerzeel, zal de opdracht van de luitenant-kolonel zich vooral daarop toespitsen. “Het is een eer dat het commando mij de functie toevertrouwt om de integratie tussen het ATCC en Skeyes mogelijk te maken. Het zal er nu op aan komen de twee culturen te verenigen en te verzoenen met elkaar. Dat is nodig, want de militairen hier hebben een ander statuut dan de mensen van Skeyes en dat op alle vlakken.” Heylens wil ook werk maken van begeleidingsmaatregelen om de overstap voor het personeel minder zwaar te maken. “Er zijn veel mensen in Gavere die hier al jaren wonen en werken, maar nu naar Steenokkerzeel zullen moeten. Dat zal niet voor iedereen gemakkelijk zijn. Maar we proberen er het beste van te maken zodat ze met goede moed naar Steenokkerzeel kunnen gaan. Het is een uitdaging om te kunnen meewerken aan het nieuwe luchtverkeersleidingsysteem in België, samen met de burgercollega’s.”

“Regionale aanwezigheid blijft belangrijk”

Door de integratie met Skeyes is Luitenant-kolonel Heylens meteen de laatste bevelhebber van het ATCC in Gavere. “Dat is bijzonder, maar ook iets wat ik betreur”, vertelt hij. “Als er niets in de plaats komt van het ATCC, zal er geen militaire aanwezigheid meer zijn in Oost-Vlaanderen. Als defensie attractief wil blijven, is een regionale spreiding wel degelijk belangrijk. Daarom zal ik ook ideeën aanreiken om samen met lokale en provinciale overheden en de defensiestaf een oplossing te vinden voor de lokale militaire aanwezigheid, ook in Oost-Vlaanderen”, besluit Heylens.

Na de verhuizing op 2 december 2019 blijft er in Gavere wel nog beperkte activiteit. Tot 2025 zal er personeel aanwezig zijn voor het onderhoud aan de radar in Semmerzake en de bewaking van het kwartier in Semmerzake. Wat er daarna met de militaire basis zal gebeuren, is nog niet duidelijk. “De zoektocht naar een herbestemming is volop aan de gang, onder meer via een werkgroep op het niveau van de gouverneur die probeert om een civiele herbestemming te realiseren”, zegt de afscheidnemende bevelhebber Tom Van Heuverswyn. “Ook van defensie uit is het laatste woord nog niet gezegd: alle pistes worden onderzocht”, vult Heylens aan.