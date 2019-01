Zottegem zoekt nieuwe uitbaters voor cafetaria Bevegemse Vijvers Frank Eeckhout

24 januari 2019

17u26 0 Zottegem Het Autonoom Gemeentebedrijf Zottegem is op zoek naar een nieuwe gemotiveerde uitbater voor de cafetaria van het stedelijk sportcentrum Bevegemse Vijvers. “Het is de bedoeling dat de nieuwe uitbaters in de lente starten", zegt burgemeester Jenne De Potter.

De Bevegemse Vijvers bevindt zich in een groene oase op wandelafstand van het centrum van de stad en vormt zo de uitgelezen plek voor sportievelingen en natuurliefhebbers om zich te ontspannen of hun favoriete sport te beoefenen. Naast een zwembad biedt de Bevegemse Vijvers eveneens verschillende indoor en outdoor sportterreinen aan.

“De cafetaria van het sportcomplex bevindt zich op een ideale locatie binnen de Bevegemse Vijvers en ambitieuze ondernemers kunnen er een bloeiende horecazaak opstarten in één van de meest bezochte locaties in Zottegem", zegt Jenne De Potter.

AGB Zottegem nodigt dan ook alle geïnteresseerde partijen uit om een kandidatuur in te dienen en zo mee te dingen om de cafetaria van dit prachtig sportcentrum op gemotiveerde en ambitieuze wijze uit te baten. De Raad van bestuur van het AGB Zottegem heeft een selectieleidraad opgesteld die kan worden bekomen per mail via rbeck@rasschaertadvocaten.be.

Op 4 februari houdt AGB Zottegem eveneens een infosessie om verdere uitleg te verschaffen aan geïnteresseerde partijen inzake de te volgen overlegprocedure en de verwachtingen die het AGB koestert met betrekking tot een economisch haalbare en duurzame uitbating. De infosessie vangt aan om 19.30 uur in de feestzaal van sportcentrum Bevegemse Vijvers.

Alle geïnteresseerden kunnen hun kandidatuur ten laatste indienen op 25 februari. Indiening gebeurt tegen ontvangstbewijs op de kantoren van AGB Zottegem of aangetekend per post gericht aan AGB Zottegem, Bevegemse Vijvers 1, 9620 Zottegem. Enkel kandidaten die tijdig de nodige documentatie indienen, mogen deelnemen aan de verschillende overlegrondes.