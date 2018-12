Zottegem promoot samenhuizen Frank Eeckhout

28 december 2018

15u29 0 Zottegem Zottegem heeft het Charter ‘Samenhuizen’ ondertekend. “Hiermee willen we samenhuizen verder promoten,” laat schepen van Wonen Kurt De Loor (sp.a) weten. Zottegem is de 39ste en voorlopig laatste gemeente die intekent.

‘Charter Samenhuizen’ werd door Samenhuizen vzw opgesteld om gemeenten en provincies te overtuigen mee het verschil te maken en de waarde van gemeenschappelijk wonen te erkennen en initiatieven op hun grondgebied te ondersteunen. We spreken van gemeenschappelijk wonen wanneer bewoners uit verschillende gezinnen vrijwillig in meer of mindere mate met elkaar samenleven. Voor de bewoners van zo’n woongemeenschap is de sociale meerwaarde erg belangrijk, ze wonen dus niet enkel samen vanuit economische motieven.

Er bestaan verschillende vormen – zoals het gemeenschapshuis, woongroepen, cohousing, leefgemeenschappen. In deze diverse vormen verschilt de mate van gemeenschappelijkheid: sommige delen bijna alles en hebben alleen een privéslaapkamer, andere hebben een autonome privéwoning binnen een gemeenschappelijk woonproject. Wat al deze vormen gemeen hebben, is dat er altijd een aantal gemeenschappelijke ruimtes in het architecturale ontwerp zijn opgenomen.

Voor schepen Kurt De Loor was het duidelijk dat ook Zottegem mee aan de kar moet trekken wat samenhuizen betreft. “We moeten ons ervan bewust zijn dat we niet oneindig woongrond kunnen aansnijden en daarom zijn initiatieven zoals samenhuizen zo waardevol. Ze zijn beter voor het milieu en vaak ligt de woonkost voor de gezinnen iets lager. Het gaat om een nieuwe woonvorm, waardoor er vaak nog obstakels opduiken voor wie wil gaan samenhuizen. Met de ondertekening van het charter geven we aan initiatieven voor gemeenschappelijk wonen te ondersteunen en te promoten en een positief klimaat te creëren rond het idee waarbij gezinnen samenhuizen.”

“Ook in onze stad zijn mensen nog vaak eigenaar van hun woning of is het hun uiteindelijke doel om ooit zelf een woning te kopen. Het idee om met enkele gezinnen samen een grote woning aan te kopen, is nog niet ingeburgerd. En dat terwijl heel grote woningen vaak niet verkocht geraken. Samenhuizen kan hier een gepast antwoord op geven, net daarom ondertekenden we het charter, zodat dergelijke initiatieven ingang vinden. De weg is nog lang, maar de eerste stap is gezet. De volgende jaren moet daar zeker verder werk van gemaakt worden", besluit De Loor.