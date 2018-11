Zottegem plant Vredesboom aan kerk op Kruiswaterplein Frank Eeckhout

08 november 2018

15u53 1 Zottegem Naar aanleiding van 100 jaar wapenstilstand heeft Zottegem een Vredesboom geplant op het Kruiswaterplein in Sint-Goriks-Oudenhove. De nieuwe boom staat op de plaats waar vroeger een Vredesboom stond voor de Groote Oorlog.

Samen met de oudstrijders en de vaderlandslievende verenigingen besliste stad Zottegem om een Vredesboom aan te planten. “Op 11 november herdenken we 100 jaar Wapenstilstand en dat leek ons het uitgelezen moment om een duidelijk signaal te geven. We planten een Vredesboom om te tonen dat we het leed van de oorlog niet vergeten zijn en dat we heel veel belang hechten aan vrede. Ik denk dat het belangrijk is dat we vooral voor de jongere generaties deze traditie en herdenking levendig houden”, zegt schepen Kurt De Loor (sp.a).

De boom wordt zaterdag om 10.30 uur feestelijk ingehuldigd.