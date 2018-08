Zottegem opnieuw decor van Oost-Vlaanderens Mooiste Frank Eeckhout

28 augustus 2018

Zottegem is op 1 en 2 september opnieuw het decor van Oost-Vlaanderens Mooiste. Burgemeester Jenne De Potter ziet een unieke kans om via dit sportieve evenement de troeven van Zottegem en haar omgeving in de kijker te plaatsen.

Oost-Vlaanderens Mooiste is een tweedaags fiets- en wandelevenement en komt overgewaaid uit West-Vlaanderen. "Het sportevenement past in onze strategie om Zottegem te profileren als wielerstad, met het Dorp van de Ronde, de GP stad Zottegem en vele andere grote en kleine, nationale en internationale wedstrijden. Daarnaast is het een ideale manier om mensen naar onze stad te lokken en hen te laten kennismaken met de toeristische troeven van Zottegem en haar mooie omgeving. Onze stad is een paradijs voor fietsers en wandelaars en daarop willen wij inzetten,” zegt de burgemeester.

Oost-Vlaanderens Mooiste is een unieke samenwerking tussen de stad, drie wielertoeristenclubs (WTC Leeuwergem, WTC De Hert en WTC Erwetegem), Sporta en Wandelclub Egmont. Zowel de sportieve als recreatieve fietsers en mountainbikers en gezinnen met kinderen en wandelaars komen aan hun trekken komen op zaterdag en zondag. Aan de Bevegemse Vijvers kan je vertrekken voor een wandeltocht van 6, 12 of 18 km, een fietstocht van 30, 55, 80 of 110 km en een MTB-tocht van 35, 50 of 70 km.