Zottegem nu wél in beeld tijdens Ronde LIVE-UITZENDING WORDT NIET MEER ONDERBROKEN FRANK EECKHOUT

23 maart 2018

03u05 0 Zottegem Na het debacle van vorig jaar zal de doortocht van de Ronde van Vlaanderen in Zottegem deze keer wel live te zien zijn op het scherm. "Ons lobbywerk heeft dan toch vruchten afgeworpen", reageert burgemeester Jenne De Potter (CD&V) opgelucht.

Volgende week zondag is het eindelijk weer zover: dan wordt de Ronde van Vlaanderen gereden. Groot feest voor grote en kleine koersliefhebbers en een hoogdag voor cafébazen. Voor zeven steden en gemeenten wordt deze Ronde een bijzondere, want zij krijgen - net als vorig jaar - de eretitel 'Dorp van de Ronde'. Eén van die steden is Zottegem, dat hiervoor drie jaar lang 11.500 euro betaalt aan de organisatie. Toch was de passage vorig jaar een ontgoocheling, want de renners reden niet door het vernieuwde stadscentrum en als klap op de vuurpijl was er van de passage én de feestelijkheden niets te zien in de live-uitzending, noch in de samenvatting. Om dat doemscenario te vermijden, verrichtte het Zottegemse stadsbestuur, samen met de zes andere gemeenten, heel wat lobbywerk.





Commotie

"In een brief laat de voorzitter van de Raad van Bestuur van de VRT ons weten dat de Ronde van Vlaanderen dan toch integraal uitgezonden wordt. Vorig jaar ontstond er heel wat commotie omdat de zender tijdens de middag de uitzending anderhalf uur onderbrak, waardoor vier 'Dorpen van de Ronde', waaronder Zottegem, niet in de uitzending te zien waren. Nochtans hoort bij die eretitel net een bijzondere persaandacht, maar die ontbrak dus vorig jaar", zegt burgemeester Jenne De Potter.





Ook dit jaar zag het ernaar uit dat de live-uitzending zou onderbroken worden.





"Maar dankzij ons lobbywerk werd beslist om Vlaanderens Mooiste toch van start tot finish integraal uit te zenden. De wedstrijd wordt uitgezonden op Eén. Tijdens het journaal van 13 uur zal de uitzending tijdelijk overgenomen worden door Canvas", weet De Potter.





Daarnaast bekwam de Zottegemse burgemeester ook een parcourswijziging bij de organisatoren.





"Waar de renners vorig jaar nog langs de Grotenbergestraat en de Laurens de Metsstraat via de onderkant van de Heldenlaan ons centrum verlieten, doet de Rondekaravaan nu ons volledige centrum aan. Als de renners beneden aan de Grotenbergestraat komen, maken ze een ommetje via de Broeder Mareslaan en Van Aelbrouckstraat. Ter hoogte van het Stationsplein draaien de renners de Stationsstraat in om over de Markt en de Heldenlaan te rijden", aldus een tevreden burgemeester De Potter.