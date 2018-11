Zottegem krijgt 360.000 euro voor pastoriewoning Frank Eeckhout

15 november 2018

13u46 1 Zottegem Het stadsbestuur van Zottegem heeft een bod van 360.000 euro gekregen voor de pastoriewoning in Sint-Maria-Oudenhove. “Een mooie prijs voor een leegstaand pand", reageert burgemeester Jenne De Potter (CD&V).

Sinds de pensionering van de pastoor van Sint-Maria-Oudenhove staat ook de pastoriewoning leeg. Twee pogingen om het pand openbaar te verkopen, leverden geen resultaat op. “Het hoogste bod was 115.000 euro. Daarom besloten we om een beroep te doen op de website www.biddit.be, een website beheerd door de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat. Na een nieuwe publiciteitsronde en bezoekdagen, verlopen de biedingen hierbij elektronisch onder toezicht van de notaris, legt burgemeester De Potter uit.

Deze aanpak leverde wel succes op, want er liep een bod binnen van 360.000 euro. “Dat bod is ook bindend", zegt de burgemeester. “We zijn er in geslaagd om een mooi bedrag te krijgen voor het pand. De goedkeuring van de verkoop wordt maandag voorgelegd aan de gemeenteraad.”

De woning op het Sint-Hubertus ligt op een domein van bijna 2.500 vierkante meter en werd geschat op 365.000 euro. Het exacte bouwjaar is niet gekend, maar volgens het kadaster werd de pastorie gebouwd tussen 1900 en 1918. In tegenstelling tot heel was pastoriewoningen is die in Oudenhove niet geklasseerd waardoor een koper geen rekening moet houden met voorschriften van Erfgoed.