Zottegem heeft nood aan meer kinderopvang

buiten de schooltijd en tijdens vakanties Meer vraag door komst nieuwe woonprojecten en

door langer werkende grootouders Frank Eeckhout

15 november 2018

15u03 0 Zottegem Uit een enquête bij 1.696 gezinnen met kinderen blijkt dat Zottegem dringend nood heeft aan opvanginitiatieven buiten de schooltijd. “Met de komst van grote woonprojecten en de wetenschap dat oma’s en opa’s ook langer zullen moeten werken, is het cruciaal dat we een gepast antwoord geven", zegt schepen van Sociale Zaken Kurt De Loor (sp.a).

Zottegem schreef het voorbije jaar 1.696 Zottegemse gezinnen met kinderen tussen 2,5 jaar en 12 jaar aan om hen te vragen hoe ze de opvang van hun kinderen buiten schooltijd organiseren. Bijna 20% van de gezinnen, in totaal goed voor 512 Zottegemse kinderen, bezorgden het stadsbestuur een antwoord.

“8% van de gezinnen die ons een antwoord bezorgden, zijn alleenstaande ouders met kinderen, 69% van hen werkt voltijds en 80% daarvan werkt buiten Zottegem. 56% van de twee-oudergezinnen die de enquête invulden, werken allebei voltijds en 69% van hen werkt buiten Zottegem. Dat toont nogmaals aan dat Zottegem een pendelgemeente is, dat veel mensen hier wel wonen, maar elders werken", zegt Kurt De Loor.

Bijna de helft van de gezinnen (47,45%) zorgt zelf voor de opvang van de kinderen, ze worden daarvoor soms bijgestaan door oma en opa. “ Bij 32% van de twee-oudergezinnen maakt één van de partners bewust de keuze om enkele jaren deeltijds te werken om zo zelf de kinderen te kunnen opvangen. Voornamelijk gaat het dan om 4/5 werken met een vrije dag op woensdag . Dat verklaart mee waarom ‘slechts’ 27% van de gezinnen aangeeft op woensdag nood te hebben aan opvang.”

63 procent

Tijdens het schooljaar gaat 63% van de kinderen vooral naar de naschoolse opvang. “ Ook op schoolvrije dagen moeten ouders op zoek naar opvang. Tijdens het schooljaar zijn het vooral de scholen die voorzien in voor- en naschoolse opvang. Op woensdagnamiddag kunnen de kinderen terecht in het ZIBO (Zottegems Initiatief Buitenschoolse Opvang,red.) of gaan ze naar sportclubs, de academies of ze spelen gewoon in de buurt. Tijdens de vakanties, waar in de zomer- en de paasvakantie de grootste opvangnood is, komen vooral de stedelijke jeugd- en sportdienst en het ZIBO in beeld", leert De Loor uit de cijfers.

“Deze ruime bevraging geeft ons echt een schat aan informatie. Enerzijds zien we dat vandaag veel ouders nog een oplossing vinden in het ZIBO, op de sportkampen, in de academies, op het speelplein of bij oma en opa. Met de komst van enkele grote woonprojecten voor gezinnen met kinderen in onze stad, zoals project LeLie, Tramstatie en in Velzeke, en in de wetenschap dat oma’s en opa’s in de toekomst ook langer zullen moeten werken en dus niet meer de kinderen zullen kunnen opvangen, is het cruciaal dat we een gepast antwoord geven op de nood aan opvanginitiatieven in Zottegem. Verder werken op de bestaande initiatieven is dus zeker nodig", besluit De Loor.