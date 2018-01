Zottegem gaat straatverlichting dimmen 19 januari 2018

Zottegem Het stadsbestuur gaat de straatverlichting dimmen tussen 23 en 6 uur. "In tegenstelling tot heel wat andere steden gaan wij hier de lichten 's nachts niet doven", zegt schepen van Leefmilieu Leen Goossens (CD&V).

Het stadsbestuur van Zottegem heeft samen met Eandis een masterplan openbare verlichting opgesteld. In dat lichtplan is in detail bepaald welk soort verlichting en armaturen in welke straat geplaatst zullen worden en hoe sterk en tussen welke uren de verlichting op elke plaats zal branden.





Veiligheid

"We opteren ervoor om alle straatverlichting tussen 23 en 6 uur te dimmen. Het doven van de lichten zou weliswaar een aanzienlijke besparing opleveren, maar ik vrees dat dit de verkeersveiligheid en de veiligheid in het algemeen in het gedrang zou brengen. Een aantal steden en gemeenten zijn om die reden al teruggekomen op hun beslissing om de lichten 's nachts te doven", weet schepen Goossens. Het dimmen van de verlichting is pas realiseerbaar nadat de nodige infrastructuur, zoals armaturen en leidingen, hierop voorzien zijn. De huidige openbare verlichting wordt daarom systematisch omgeschakeld naar ledverlichting. "Dat verloopt gefaseerd. Sinds 2016 trekken we hiervoor jaarlijks 50.000 euro uit. Vorig jaar werden er nieuwe ledstraatlampen opgehangen in de Zwembadstraat, de Van Aelbroeckstraat, Strijpenplein, Kruiswaterplein, Sint-Pietersplein, Sint-Hubertusplein, Arkstraat en de Tweekerkenstraat", geeft de schepen nog mee.





Wie wil weten op welke manier zijn straat in de toekomst verlicht zal worden, kan het plan binnenkort raadplegen op www.zottegem.be (FEL)