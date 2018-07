Zottegem Atletiek snelste Oost-Vlaamse ploeg aan de kust Frank Eeckhout

17 juli 2018

Een gemengd team van Zottegem Atletiek kwam als snelste Oost-Vlaamse ploeg over de meet bij een 4 x 400 meter van de Nieuwpoortse club MACW. Geoffry Van De Velde was startloper en dat was bij nader inzien de juiste keuze. Hij vloog er meteen in liep al snel enkele ploegen op achterstand. Daarna was het de beurt aan Kim Van Vossel en Maaike Deplorez. Daarna na Wouter Verstockt de estafettestok over om als vierde over de streep de lopen.