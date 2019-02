Zottegem aankomstplaats voor tweede rit Baloise Belgium Tour Frank Eeckhout

20 februari 2019

17u16 8 Zottegem Zottegem is de aankomstplaats voor de tweede rit van de Baloise Belgium Tour. De wielerwedstrijd is een vijfdaagse rittenkoers van de UCI Europe Tour en daarmee één van de meest prestigieuze meerdaagse wielerwedstrijden van ons land.

Donderdag 13 juni wordt alweer een wielerhoogdag voor Zottegem. Na de start in Knokke doorkruist de tweede rit van de Baloise Belgium Tour de Vlaamse Ardennen om er na enkele lokale rondes zijn ontknoping te kennen in hartje Zottegem. Alle details omtrent het parcours worden later bekendgemaakt, maar vast staat dat deze rit alle deelgemeentes van Zottegem zal aandoen. Uiteraard mogen ook enkele legendarische heuveltjes en kasseistroken uit de Vlaamse Ardennen - waaronder de Berendries en de Paddestraat - niet ontbreken. Ook zeker is dat er twee lokale rondes in Zottegem zijn. Op die manier kan de Zottegemnaar ten volle genieten van dit wielerspektakel. Aan de finishzone kan iedereen de rit op groot scherm volgen en er zal uiteraard voorzien worden in randanimatie en catering van de bovenste plank. De finish in de Broeder Mareslaan wordt verwacht tussen half vier en kwart voor vier. De rit zal ook live te bekijken zijn op Sporza en Eurosport.

“We zijn fier dat de Baloise Belgium Tour binnenkort in Zottegem mag neerstrijken”, aldus koersdirecteur Rob Discart van organisator Golazo sports. “Zottegem is een stad met een enorme wielerhistoriek. Het uitdagende parcours in de prachtige Vlaamse Ardennen staat garant voor een bijzonder aantrekkelijk koersverloop. De etappe naar Zottegem is dan ook erg belangrijk in de sportieve opbouw van onze wedstrijd. De Vlaamse Ardennen en Zottegem mochten absoluut niet ontbreken in het gevarieerde parcours dat we uitgetekend hebben.”

