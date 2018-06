Zorgkundige besteelt bejaarde vrouw 05 juni 2018

Een 47-jarige zorgkundige uit Zottegem heeft zich voor de correctionele rechtbank in Oudenaarde moeten verantwoorden omdat ze een cliënte heeft bestolen in het woonzorgcentrum waar ze werkte.





De beklaagde vond de bankkaart en de code op de kamer van het slachtoffer toen ze het wasgoed ging ophalen. Het slachtoffer verbleef op dat moment in het ziekenhuis. De zorgkundige besloot de bankkaart te stelen en ging er nadien ook 920 euro mee afhalen. In de rechtbank betuigde de vrouw haar spijt. "Mijn cliënte kan zelf niet begrijpen waarom ze de bankkaart heeft gestolen. Ze had een onberispelijke staat van dienst en zat niet in geldnood", zei haar advocaat. De vrouw nam na het voorval zelf ontslag. Ze riskeert nu een werkstraf van honderd uur en een boete van vijftig euro. De rechter spreekt het vonnis uit op 3 september. (LDO)