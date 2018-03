Zonder geld op zak naar Dance D-Vision BETALEN VOOR DRANK- EN EETTOKENS KAN NU OOK VIA SMARTPHONE FRANK EECKHOUT

15 maart 2018

02u54 0 Zottegem Festivalgangers kunnen deze zomer zonder cash geld afzakken naar Dance D-Vision. "Betalen op het festival gebeurt met tokens. Die kan je aankopen op de weide, maar nu ook via smartphone", zegt organisator Koen Van der Heyden.

Steeds meer organisatoren nodigen bezoekers uit om zonder cash geld naar hun festival te komen. Dance D-Vision is het volgende festival dat zich hierbij aansluit. "Op termijn zal elk groot evenementen dat wel doen", verwacht organisator Koen Van der Heyden.





Bij de start van de ticketverkoop was er enige ophef ontstaan over de dure ticketprijzen, maar dat komt omdat er dit jaar meteen ook drank- en eettokens in die prijs inbegrepen zijn. "Dagtickets zijn zelfs goedkoper dan vorig jaar. Voor een ticket op vrijdag betaal je 57,50 euro. Op zaterdag is dat 62,50 euro en combitickets kosten 92,50 euro, maar daar zit telkens voor 30 euro aan tokens in. Het voordeel voor de bezoeker is dat ze niet moeten aanschuiven om drankbonnetjes te kopen. De tokens worden op je polsbandje gezet wanneer je het festival binnen komt. Wanneer je zonder tokens zit, kan je die aan de daarvoor voorziene punten, of met je smartphone, opladen. Elk jaar worden de artiesten duurden en vervroegen de betalingstermijnen. Dat is ook de reden waarom we al drank en eten in de ticketprijs verrekenen", verduidelijkt Van der Heyden.





'The Far West'

Dance D-Vision pakt ook elke keer uit met een thema. Voor deze achtste editie is dat 'The Far West'. "Verwacht je maar aan een verbluffend decor zoals je in de beste westerns ziet met langs de ene kant een cowboydorp, en de andere kant een indianendorp. Dance D-Vision wordt opnieuw een totaalbeleving. We creëren een droomwereld waar bezoekers even al hun zorgen kunnen vergeten."





'Delicious Deep'

Voor wie het wat meer mag zijn, is er uiteraard ook dit jaar weer een viparrangement. "Twee dagen genieten in alle luxe, kost je 215 euro. Voor het eerst is ook de 'Delicious Deep'-ervaring geïntegreerd in de viptickets. Je kan er twee dagen smullen van een driegangenmenu in ons gezellig pop-up restaurant. Dat restaurant wordt zelfs volledig verwerkt in de mainstage. Vorig jaar waren de viptickets, camping en alle zaterdagtickets uitverkocht. Met de line-up die we nu al bevestigd kregen, voor mij persoonlijk de beste ooit, verwachten we dat de tickets nóg sneller zullen verkopen", besluit Van der Heyden.





Dj's die de organisatie van het festival nu al prijsgeeft zijn: Zonderling, Dimaro, Kraantje Pappie, Juicy M, La Fuente, Robert Abigail, Mattn en DJ Licious. Tickets kunnen online besteld worden via www.dance-d-vision.be. In deze eerste wave zit in elk ticket 30 euro drank- en eettokens inbegrepen.