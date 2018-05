Zomerbar is verborgen schat onder kerktoren 19 mei 2018

Ook dit seizoen wil Daan Van der Stock van Zomerbar een topevenement maken. "Ik wil mensen op een manier samenbrengen in een unieke omgeving met lekkere foodconcepten en cocktails met verse ingrediënten uit eigen tuin." Met gemiddeld 150 tot 200 bezoekers per dag kan de Zomerbar zich in het rijtje plaatsen van andere succesvolle evenementen in Zottegem. "In het eerste jaar al verkozen tot één van de vijf hipste zomerbars van de regio, belooft dit seizoen alleen maar beter te worden. Je kan wegzakken in hangmatten, zitzakken en strandstoelen en dankzij de luxetent kan je ook bij 'Belgisch zomerweer' genieten." Zomerbar: iedere zaterdag en zondag in juni, juli en augustus, van 14 uur tot middernacht en iedere laatste vrijdag van de maand in de pastorij van Elene. (FEL)