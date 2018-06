Zomer lang schaken op de Markt 09 juni 2018

Deze zomer kan je op Markt in Zottegem schaken met een reuzegroot schaakspel. "Zo willen we van onze Markt nog meer een plek maken waar jong en oud iets kunnen beleven. Een partijtje schaak, daar staat immers geen leeftijd op", zegt schepen van Toerisme en Citymarketing Kurt De Loor (sp.a). Bij mooi weer wordt het schaakspel op de Markt geplaatst tijdens de openingsuren van de Dienst Toerisme op vrijdag en zaterdag en dat nog tot en met september. "Na de zomer bekijken we of we het ook binnen een plekje kunnen geven en of we het kunnen uitlenen aan verenigingen." (FEL)