Zevende wijndegustatie bij Kiwanis

Kiwanis Zottegem Egmont organiseert op 27 en 28 januari zijn jaarlijkse wijndegustatie. Op deze zevende editie kan je onder deskundige begeleiding wijnen uit Spanje en andere Zuid-Europese landen proeven en ontdekken. Bovendien zal je er kunnen genieten van ter plaatse bereide zuiderse gerechten. De wijndegustatie vindt plaats in BMW-garage Meerschman op Ter Kameren in Zottegem. Tickets kosten 15 euro en zijn te verkrijgen bij de leden of via www.kiwanis-zottegem.be.





