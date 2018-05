Zet weekend al feestend in 04 mei 2018

Tim Smekens en Gerard Van Caillie organiseren op woensdag 9 mei, aan de vooravond van Onze Lieve Heer Hemelvaart, opnieuw hun After Work party in fuifzaal Bevegemse Vijvers in Zottegem. "Onze party is elk jaar een geliefd feestje bij de bezoekers, want de dag erna is een feestdag en kan iedereen lang uitslapen. Een deel van de opbrengst gaat zoals steeds naar De Hoop, een vzw die iedere dag weer haar uiterste best doet om mensen met een niet-aangeboren hersenafwijking te begeleiden", zeggen de twee vrienden.





De dj's van de After Work party kunnen ondertussen 'residents' worden genoemd: Fred Kandi, Danny Gaethofs en Kris De Bondt. Kaarten voor de After Work party zijn nog te verkrijgen in de Zottegemse cafés Planchee en Avenue. (FEL)