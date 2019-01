Zesdejaars Wetenschappen Wiskunde brouwen eigen schoolbier Frank Eeckhout

31 januari 2019

17u13 0 Zottegem De zesdejaars uit de richting Wetenschappen Wiskunde van het KAZ zijn bezig met het brouwen van hun eigen schoolbier. Zij krijgen daarbij hulp van De Hoevebrouwers uit Grotenberge.

“Het was onze leerkracht die op het idee kwam om een biertje te brouwen. Dat sluit immers nauw aan bij de STEM-lessen. We contacteerden de De Hoevebrouwers en doorliepen het hele brouwproces. Vandaag gaan we aan de slag met een proefbrouwsel. We opteren voor een amberkleurig biertje met een alcoholgehalte van 5,8%. We hopen dat ons brouwsel lukt want tijdens de proclamatie willen we ons bier uitschenken aan de aanwezigen", vertellen de leerlingen.

Het bier krijgt de naam Wewieter en ook het etiket wordt door de leerlingen ontworpen. Voor het definitieve brouwsel trekken de leerlingen naar brouwerij De Graal in Brakel. “In totaal gaat het om zo’n 1.000 liter. En als het bier in de smaak valt, kan de school het nog te koop aanbieden ook.”