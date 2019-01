Zelf je boeket seizoensbloemen oogsten in Hoeve Rijkbos Frank Eeckhout

07 januari 2019

13u48 0 Zottegem Op Hoeve Rijkbos in Elene start vanaf april de bloemenboerderij ‘Rijk Bos Bloemen’. “Je kan er zelf je boeket seizoensbloemen oogsten of kiezen voor een abonnement waarbij de bloemenboerin boeketten schikt voor jou", zegt Marieke De Vos.

Hoeve Rijkbos is in Zottegem vooral bekend van het sociaal-ecologisch project ‘Voedseltuin Rijkbos’. Bloemenboerin Marieke De Vos start er in april 2019 ook de bloemenboerderij ‘Rijk Bos Bloemen’. “De klassieke bloemenindustrie werkt vaak milieu-onvriendelijk. Ik wil een alternatief bieden en tonen dat het ook kan met lokale ecologische snijbloemen", vertelt Marieke.

Er zal gewerkt worden volgens het nieuwe landbouwmodel Community Supported Agriculture, een landbouw die gedragen wordt door een klantengemeenschap. Deelnemers kopen in het begin van het seizoen een oogstaandeel en kunnen dan tot wekelijks hun eigen bos kleurrijke seizoensbloemen plukken. Je kan ook kiezen voor een boeket-abonnement. De bloemenboerin schikt dan voor jou stralende boeketten die je maandelijks afhaalt op een afhaalpunt.

“Door te kiezen voor een zelfpluk-abonnement ervaar je hoe alles groeit en bloeit doorheen het jaar. Het is een heerlijke ervaring om wekelijks even tijd te nemen om de rust en schoonheid van de natuur en het bloemenveld te ervaren. Als je geen tijd hebt om zelf te komen plukken, dan maak ik graag een boeket voor jou. Zo’n boeket zal er niet uitzien als een typisch klassiek bolvormig boeket. Het zal gemaakt worden met seizoensbloemen en ik maak graag boeketten met een pure en natuurlijk uitstraling. Ik zou zelf durven zeggen dat mijn boeketten wat speelser en wilder zijn", licht Marieke toe.

Binnenkort organiseert de boerin infomomenten voor geïnteresseerden. Ze zal er vertellen over haar dromen en plannen en hoe jij kan deelnemen. “Er zullen ook workshops, meewerkdagen en een oogstfeest georganiseerd worden voor de deelnemers. Ik help graag om van Rijkbos een plek te maken die uitnodigt voor ontmoeting. Naast Hoeve Rijkbos zelf zal ook Ohne Zwalm en Geitenboerderij De Volle Maan in Sint- Lievens-Houtem een afhaalpunt zijn voor de boeketten. En er zijn ook contacten voor een afhaalpunt in Herzele. Er zijn alvast duizenden bloembollen geplant en heel wat voorjaarsbloemen gezaaid. Alles zal afhangen van de natuur en het weer, maar de eerste bloeiende bloemen worden verwacht vanaf april", besluit Marieke.

De eerste infoavond vindt plaats op vrijdag 25 januari om 20 uur op Hoeve Rijkbos. Geïnteresseerden kunnen hun aanwezigheid bevestigen via marieke@rijkbosbloemen.be. Voor wie er die dag niet kan bij zijn, is er nog een tweede infomoment. Dat vindt plaats op zondag 10 februari om 10.30 uur eveneens op Hoeve Rijkbos.