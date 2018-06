Zeldzame Beemdkroon in Zottegemse bermen 16 juni 2018

In de berm langs de Leenstraat in Grotenberge groeit Beemdkroon. Deze zeldzame plant voor streek bloeit van mei tot diep in de herfst. Schepen van Leefmilieu en Landbouw Leen Goossens (CD&V) heeft in samenspraak met Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen en het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen het maairegime van de Leenstraat aangepast. "Omdat de soort in Vlaanderen niet veel meer groeit, is de Beemdkroon één van de aandachtssoorten van het provinciebestuur. Binnen het werkingsgebied van het regionaal landschap, dat zich uitstrekt over zeventien gemeenten, zijn amper een tiental vindplaatsen gekend. Om dit te beklemtonen wordt de bevolking op de hoogte gebracht van het unieke karakter van deze plant via een infobord", aldus schepen. (FEL)