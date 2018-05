Zebrapad voor veilige oversteek aan Z-Park 01 juni 2018

Bezoekers van het Z-Park en van dansschool MoveZ langs de Langestraat in Godveerdegem kunnen de straat voortaan oversteken via een zebrapad. Eerder plaatste het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) al extra verlichting. Het waren de ouders van de kinderen die dansen bij MoveZ die de gevaarlijke situatie negen maanden geleden aankaartten. "De parking aan de site is sowieso al deels bezet door klanten van de andere handelszaken, waardoor de meesten dan maar parkeren op de parking van de Delhaize. Hiervoor moeten ze wel de drukke Langestraat oversteken. Samen met dansvereniging MoveZ heb ik contact opgenomen met AGW en het stadsbestuur van Zottegem. We zijn dan ook tevreden dat onze oproep gehoor kreeg", zegt Ulrich De Bosscher tevreden. (FEL)